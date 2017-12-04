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04 Aralık 2017 Pazartesi
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    • Aralık Ayı toplantıları başladı

    İl Genel Meclisinde, Aralık Ayı toplantıları başladı. Hafta boyunca devam edecek toplantıların ilk oturumunda dört madde görüşülerek karara bağlandı.

    04 Aralık 2017 Pazartesi 11:55
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    Aralık Ayı toplantıları başladı

    Haber: Aysun Beykoz

    Yaşar Yüceer Başkanlığında Pazartesi günü başlayan Aralık Ayı toplantılarının ilk oturumunda İl Özel İdaresi tarafından yapılan maden sevki denetimlerinde kaçak olarak yakalanan malzemeye kesilecek cezaya esas olmak üzere ve İl Özel İdaresine ait ruhsatlı ariyet ve Kalker ocaklarından satılacak olan malzemelerin 2018 yılında uygulanacak metreküp fiyatları ile İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilecek olan yeraltı ve kaynak sularına 2018 yılında uygulanacak olan metreküp kiralama bedelleri belirlenmesi konusu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

    Ardından Seben Köylere Hizmet Götürme Birliğine 45.500 TL. ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporu kabul eden meclis üyeleri, Mengen İlçesi Nazırlar köyü tapunun 457 nolu taşınmaz için hazırlanan Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelen raporu da oy birliği ile kabul etti.

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisinde, Aralık, Ayı

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