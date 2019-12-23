Aralık ayı toplantısı Bolu’da yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

Türk Toraks Derneği Batıkaradeniz Şubesi Aralık Ayı toplantısını ilimiz Bolu’da yaptı. “Akciğer Kanserinde Güncellemeler ve Yenilikler“ başlığı ile gerçekleştirilen toplantıda sunumlar yapıldı.

Akciğer sağlığı alanında; eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek, üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek misyonuyla hareket eden Türk Toraks Derneği Akciğer sağlığını geliştirmek için; eğitimi iyileştirmek, araştırmaları desteklemek, mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek, en etkin koruma, tanı ve tedaviyi sağlamak, ulusal sağlık politikalarını geliştirmek, mesleki saygınlığı, özlük haklarını ve etik değerleri en üst düzeye yükseltmek, ulusal, bölgesel ve küresel işbirliğini oluşturmak, güçlü, etkin ve katılımcı örgütlenme oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.