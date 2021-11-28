Aralık ayına karla gireceğiz

Haber: Okay Özcan
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bugünden itibaren Salı gününe kadar yağması beklenen sağanak yağmurun Çarşamba günü yerini kar yağışına bırakması tahmin ediliyor. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü gerçekleşmesi beklenen sağanak yağışlara karşın uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, “anisel, subaskını, yıldırım, kuvvetlirüzgar ve ulaşımda aksamalar gibiolumsuzluklarakarşıdikkatli ve tedbirliolunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
ARALIK AYINA KARLA GİRECEĞİZ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Bolu’nun 5 günlük hava durumu şu şekilde:
29 Kasım Pazartesi, Kuvvetli Sağanak Yağışlı
30 Kasım Salı, Kuvvetli Yağmurlu
01 Aralık Çarşamba Kar, Yağışlı
02 Aralık Perşembe, Parçalı Bulutlu
03 Aralık Cuma, Parçalı Bulutlu