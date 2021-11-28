Aralık ayına karla gireceğiz



Haber: Okay Özcan

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bugünden itibaren Salı gününe kadar yağması beklenen sağanak yağmurun Çarşamba günü yerini kar yağışına bırakması tahmin ediliyor. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü gerçekleşmesi beklenen sağanak yağışlara karşın uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, “anisel, subaskını, yıldırım, kuvvetlirüzgar ve ulaşımda aksamalar gibiolumsuzluklarakarşıdikkatli ve tedbirliolunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

ARALIK AYINA KARLA GİRECEĞİZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Bolu’nun 5 günlük hava durumu şu şekilde:

29 Kasım Pazartesi, Kuvvetli Sağanak Yağışlı

30 Kasım Salı, Kuvvetli Yağmurlu

01 Aralık Çarşamba Kar, Yağışlı

02 Aralık Perşembe, Parçalı Bulutlu

03 Aralık Cuma, Parçalı Bulutlu