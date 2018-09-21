Haber: Kasım ŞAHİN

10 yıl önce yakalandığı kansere yenik düşen ve genç yaşta hayata gözlerini yuman Oktay Beykoz, Cuma sabahı Büyükcami avlusunda, esnaflar tarafından düzenlenen dualı kahvaltıda, dualarla bir kez daha anıldı.

Yukarı Çarşı esnafları tarafından sabah namazının ardından düzenlenen caminin avlusunda kahvaltı verildi. Büyükcaminin imamı tarafından okunan duaların ardından, Oğlu Baran Beykoz, CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Erhan Beykoz ve Kayınpederi Nurettin Çelebi’nin ’un da katılımlarıyla, Oktay Beykoz vefatının 10’uncu yılında da unutulmadı. Beykoz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.