Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri sabahın erken saatlerinde aranan şahıslara yönelik operasyon başlattı. 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda silah kanununa muhalefet, yalan beyan, hakaret, yaralama, hırsızlık ve cinsel istismar suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2’si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan, hakkında 9 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan M.B., cinsel istismar suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.T. ile silah kanununa muhalefetten 5 ay hapis cezası olan N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çeşitli suçlardan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi ise serbest bırakıldı.