Haber: Kasım ŞAHİN

FETÖ/PDY kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak ve Bylock kullanıcı olduğu gerekçesiyle Savcılık tarafından yakalama kararı bulunan AİBÜ yüksek lisans öğrencisi R.T. kaçamayacağını anlayınca Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Bylock kullanıcı olduğu tespit edilen ve uzun zamandır aranmasına devam edilen üniversiteli kız öğrencinin evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. İfadesi alınan kız öğrenci daha sonra Savcılığa sevk edildi.