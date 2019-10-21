Aranan FETÖ’cü Ankara’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Ankara'da gözaltına alındı. Zanlı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Aranan FETÖ’cü Ankara’da yakalandı

Haber: C. Kutay AYKAN

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, GATA'da eğitim görürken ilişiği kesilen ve hakkında FETÖ/PDY'nin ankesör soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan T.Z.A'nın Ankara'da olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Ankara'da düzenledikleri operasyonda yakaladı. Bolu'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Z.A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2019, 12:08
Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bolu’nun başına bela olan kadın
Bolu’nun başına bela olan kadın
  1. Bolu

banner133