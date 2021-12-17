Aranan şahıs apartta yakalandı

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık bir yıldır İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından, “Alkollü araç kullanmak” suçundan aranması ve yakalanması çıkartılan 37 yaşındaki M.A. Bolu’da sahte kimlikle günü birlik bir aparta giriş yaptı. Bu durumu öğrenen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.’nın kaldığı aparta baskın yaparak şahsı gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında M.A.’nın üzerinde sahte kimlik çıktı.

Asayiş Şubesinde alınan ifadenin ardından M.A. aranması bulunması nedeniyle Bolu Savcılığına sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021, 17:00