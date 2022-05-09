Arandığının farkında değildi

Haber: C. Kutay Aykan

Hakkında karıştığı 4 ayrı yaralama suçlarından dolayı aranması bulunan U.A. bir işlem için gittiği Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yakayı ele verdi. Daha önceden işlediği bir başka suç için işlem yaptırmak için Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gelen U.A.’nın işlemi sırasında sistemin ikaz vermesi üzerine U.A. bekletilmeye alındı. Durum polise bildirildi. Müdürlük binasına gelen Asayiş Ekipleri, U.A.’yı gözaltına aldıktan sonra Doktor muayenesinin yapılmasının ardından Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. U.A’nın Bolu ve Düzce illerinde karıştığı 4 ayrı yaralama olayından dolayı aranmasının ve yakalanmasının bulunduğu öğrenildi.