Arap yatırımcı Karacasu’ya cami yaptırdı

Haber: BMA

Suudi Arabistan’dan ilimize gelen bir iş insanı Karacasu’ya yatırım yapmak için çalışmalara başladı. Beldede yatırım için araştırmalarını sürdüren yatırımcı bir mahallenin cami ihtiyacı olduğunu öğrenince Belediye Başkanı Celal Beydili ile görüştü. Arap yatırımcıyla fikir alışverişinde bulunan Başkan Celal Beydili’nin öncülüğünde Fatih Mahallesinde bir alan tahsis edilerek cami inşaatı çalışmaları başlatıldı.

“BÖYLE BİR İHTİYAÇ VARDI”

Kısa zamanda tamamlanan Emir Sultan Camii yaklaşık 2 milyon liraya mal oldu. Söz konusu caminin yapımı ile ilgili ulaştığımız Başkan Celal Beydili, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Beydili yaptığı açıklamada, “Bura arsayı veren beldemizde oturan bir arkadaşımız Sedat Bey. Sağolsun burayı belediyeye bağışladı, cami yapmak için. Böyle bir ihtiyaç vardı. Mahallemiz burada kalabalık. Haliyle cami uzak olduğu için; yani özel günlerde, mübarek günlerde Cuma günleri haliyle yaşlılar için zor oluyordu. Buraya da bir ihtiyaç doğdu. Sağolsun arkadaşımız da burayı hibe yaptı. Biz de burada odaklandık, mahalle halkıyla beraber. Dernek Başkanımız Nevzat Bey’e de teşekkür ediyorum. Onun da emeği var. Allah razı olsun, o da çok gayret gösterdi. Burayı bir iş adamına yaptırdık. Bu camiyi yapmak için gerçekten biz belde olarak, belde halkı, olarak, belediye olarak biraz zorlanacaktık. Hemen bitmeyebilirdi, zaman alırdı. Bir inşaata, bir işe başladığınız zaman bunun sonunu getirmek lazım” dedi.

“DÖRT DÖRTLÜK BİR CAMİ OLDU”

Cami için planlamalar yaparken Arap iş adamı ile karşılaştıklarını aktaran Başkan Beydili açıklamasının devamında cami ile ilgili bilgiler verecek şunları söyledi: “Allah razı olsun kendinden, tabi maliyet biraz yüksek oldu, cami büyük oldu. Cami 566 metrekare alanda. Bin civarında vatandaşımızı alabilir, üst katta yine bayanlarımıza ait ayrı alan var. Altında yemekhanemiz var. Burada mahallede düğün, bayram gibi özel günlerde, mevlitlerde, sünnetlerde burada yemek yapmak için, vatandaşın bir araya gelebilmesi için kapalı bir alanımız oldu. Dışarı bahçe alanına parke taşı için Dernek Başkanı Nevzat Bey çok gayret gösterdi. Dört dörtlük bir cami oldu. Emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. Biz de belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz.”

İMAM ATANDIKTAN SONRA İBADETE BAŞLAYACAK

Bu tür konuları aslında haber konusu yapmak istemediklerini ifade eden Beydili, Ağalan Yaylasına da belediye olarak belde ve yayla halkıyla birlikte bir cami yaptıklarını söyledi. Arap yatırımcı tarafından yaptırılan Emir Sultan Camii’nde Bolu İl Müftülüğü tarafından imam atanmasının ardından ibadete başlanması bekleniyor.