“Arapça tabela görmek istemiyorum”

Haber: N. Halid Altundal

Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci toplantısının dilek ve temenniler kısmında konuşan MHP’li Meclis Üyesi Necdet Çakır, ilimizdeki işyerlerinin tabelalarındaki yabancı adlara dikkat çekerek bu konuda hassasiyet beklediklerini belirtti. Çakır’ın ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Zabıtaya talimat vererek konuyla ilgili tespitlerin yapılmasını istedi.

“ARAPÇA TABELA GÖRMEK İSTEMİYORUM”

Başkan Özcan, konuyla ilgili açıklamasında tabelalar konusundaki eleştirinin haklı olduğunu belirterek, “Buradan Zabıtaya da söylüyorum. Eğer marka değilse veya bir zincir değilse kafasına göre yabancı dilde tabela uygulaması olmasın. Bunları bir tespit edelim, düzeltelim. Bir de şehirde Arapça tabela hiç görmek istemiyorum. Varsa da kaldırın bunu” dedi.