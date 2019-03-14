Arapça yarışmasında birinci Gerede’den

Haber: C. Kutay Aykan

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen Arapça Etkinlikleri kapsamında ilimizde, İmam Hatip Liseleri arasında Arapça Şiir ve Metin Canlandırma yarışması düzenlendi. Öğrencilerin mesleki yönlerini daha etkin hale getirmek ve mesleki donanımlarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Bolu Altındağ Belediyesi Kız İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Arapça Etkinlikleri yarışmasında ilimiz Gerede ilçesi Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Arapça Metin Canlandırma dalında İl Birincisi olarak Bölge Finallerine katılmaya hak kazandı. Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bu başarıda emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerimizi tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.