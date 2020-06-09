Aras Kargo ölüme neden oldu

Çalışır vaziyette park edilen Aras Kargo firmasına ait hafif ticari araç kendiliğinden hareket edince olanlar oldu.  Kendiliğinden hareket eden araç Osman Özcan isimli vatandaşa çarparak ölümüne neden oldu.

Aras Kargo ölüme neden oldu
HABERİN GALERİSİ
Aras kargo ölüme neden oldu

Aras kargo ölüme neden oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

83 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, kargo aracı sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, Yeniçağa ilçesinde meydana geldi. Çalışır vaziyette park edilen aracın, hareket ederek çarptığı 83 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi 14. Sokak'ta İbrahim Ö, el frenini çekerek çalışır halde park ettiği 14 KH 223 kargo aracından indi. Çalışır durumdaki araç hareket ederek yolda yürüyen 83 yaşındaki Osman Özcan'a çarptı. Araç, ön kısmının dereye girmesi sonucu durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Osman Özcan, sağlık personelince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü İbrahim Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 11:25
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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