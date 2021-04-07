Arasta Çarşısı projesi hayata geçiyor

Haber: BMA

İlimiz Göynük ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Arasta Çarşısı projesi için girişimlerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün Ankara’da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Daire Başkanlığını ziyaret eden Başkan Ahmet Çankaya, proje ile ilgili gelişmeleri açıkladı.

Başkan Çankaya, Ankara’da Arasta Çarşısı 2. Etap Restorasyon Projesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Daire Başkanlığı Yardımcı Şube Müdürü Ahmet Hakan Evsen, teknik personel Kasım Yalçınkaya ve Pınar Enisoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak proje çizimi konusunda yardım sözü alan Çankaya, proje çiziminin ardından restorasyon çalışmalarına başlanacağını belirtti. Çankaya, ilçeye özgü mimari dokuyu koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda yardımlarını esirgemeyen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Daire Başkanlığı Yardımcı Şube Müdürü Ahmet Hakan Evsen ve projede yer alan tüm personele teşekkür etti.