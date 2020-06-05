Arasta Projesi devam ediyor

Haber: BMA

İlimiz Gerede ilçesinde belediye tarafından 2019’un son çeyreğinde çalışmaların başlatıldığı Arasta Projesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen çalışmalar tekrar başladı. Tamamlandığında içerisinde 12 adet dükkân, 6 adet ofis, 1adet kafeterya, 1 adet restoran, millet kıraathanesi, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkânlarının yer alacağı proje bodrum artı 2 kat olup 2 bin 139 metre karelik bir inşaat alanına sahip olmuş olacak. Belediyeden yapılan açıklamada çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağı belirtildi.