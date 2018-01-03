Haber: Semih Baykal

Yukarı Çarşı’nın kent kimliğine ve tarihi dokuya yakışacak standartlara getirilmesi için Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın en büyük hayallerinden bir olan Büyük Cami Mahallesi Yukarı Çarşı Arasta Projesi, Cephe Sağlıklaştırma Projesi’ için düğmeye basıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2017 tarih 4265 sayılı kararla onaylanan bu proje ile Yukarı Çarşı’da binaların estetiğini sağlamak için bakım ve onarım çalışmaları ile birlikte, ayrıca bina cephelerinde bulunan reklam ve tabelalar, klima cihazları ile ilgili düzenlemeler yapılacak.

İŞ YERİ SAHİPLERİNE PROJE İLE İLGİLİ EVRAKLAR DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Projenin detayları ve yapılacaklarla ilgili Bolu Belediye Başkan Vekili Arzu Aydın’ın oluruyla, Yukarı Çarşı esnafına evraklar gönderilmeye başlandı. Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından dağıtılan evraklarda; “ Yukarı çarşıda yer alan yapıların cephelerindeki bakımsızlık, renk ve malzeme çeşitliliği ve tabela, klima cihazı gibi eklentiler kentimizin önemli noktalarından biri olan Kentsel Arkeolojik sit alanında kalan Yukarı Çarşı da, görsel kirliliğe neden olmakta ve silüeti olumsuz yönde etkilemektedir. Yukarı Çarşı’nın Bolu Kent kimliğine ve tarihi dokuya yakışacak standartlara getirilmesi en önemli projelerimizden biridir. Amacımız kentimizin bu değerli Çarşısını gerekli sağlıklaştırma çalışmalarıyla birlikte kentimize yakışır biçime getirmek tarihi dokuyu korumak ve bu çarşı üzerinde oturan veya iş sahibi olan yurttaşımıza layık olduğu kazanımları sağlamaktır” yazıyor. Projedeki bina cephelerine ilişkin bakım ve onarım çalışmaları da Belediye kontrolünde yürütülecek.