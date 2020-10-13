Arasta Projesi hızla yol alıyor

Haber: BMA

İlimiz Gerede ilçesinde eski ipek yolu üzerinde, 1000 metrekare oturum alanı ve 3000 metrekare toplam inşaat alanında bulunan Gerede Arasta Çarşısı restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gerede Arasta Çarşısı projesinin ilçe turizmi ve ekonomisi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Allar, “Gerede, İpek Yolu üzerinde bulunan, Bolu’nun en büyük ilçesi olmasıyla birlikte stratejik ve jeopolitik konumu önemli olan ilçelerden bir tanesi. Bu büyük değerimiz olan arasta çarşımızı aslına dokusuna uygun yapılar halinde sadece taş ve ahşap kullanılarak yapıyoruz. Geçmişteki o ecdadın emaneti olan bu kültürel mirası, gelecek kuşaklara taşımak adına da yeni projemizi hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz” ifadeleri kullandı.

“EN ÖNEMLİ KÜLTÜR MİRASLARIMIZDAN BİRİ OLACAK”

Gerede Arasta Çarşısı restorasyonu tamamlandığında içinde hanımlar lokali, millet kıraathanesi, restoran, kafe, kütüphane ve 25 metrekarelik küçük dükkanların olacağını belirten Allar, “Arasta çarşımızda Gerede’nin damak tadına uygun yöresel ürünlerin pazarlandığı yerler olacak. Gerede’nin köy ekmeğinden, keşine, şakşak helvamızdan deri ürünlerimize kadar vatandaşlarımız ürettikleri ürünleri burada pazarlayacaklar. Arastamızı 2021 yılında halkımızın ve Gerede’mize gelen misafirlerimizin hizmetine sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

“ESNAFIMIZA GELİR SAĞLAYACAĞI İMKANLAR OLUŞTURACAĞIZ”

Gerede Arasta Çarşısı’nın geçmişten günümüze aktarılan en önemli kültür miraslarından biri olacağını söyleyen Allar, “Burası 3000 metrekarelik bir alan. Bu alan içinde 3 ada bulunuyor. Diğer adalara da kısmi restorasyon çalışmalarımızı başlatacağız. Amacımız buradaki arastanın tamamını hem turizme hem de ilçenin ekonomisine kazandırmak. Bu projemizle birlikte esnafımızın daha fazla gelir sağlayacağı imkanları oluşturmuş olacağız”