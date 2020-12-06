Arasta projesi hızla yükseliyor

Haber: BMA

Çalışmaların devam ettiği Arasta Projesinde; binanın çatısı kapandı, dış cephenin sıvanması ile birlikte binanın içinde de çeşitli çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar havaların iyi gitmesi ile birlikte hızla sona doğru yaklaşıyor. Tamamlandığında içerisinde 12 adet dükkân, 6 adet ofis, 1adet kafeterya, 1 adet restoran, millet kıraathanesi, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkânlarının yer alacağı proje bodrum artı 2 kat olup 2 bin 139 metre karelik bir inşaat alanına sahip olmuş olacak.