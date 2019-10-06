Arasta Projesi için ilk kazma vuruldu

Arasta Projesi için geçtiğimiz günlerde Gerede Belediyesi ve ihaleyi kazanan KA Restorasyon arasında atılan imzaların ardından ilk kazma vuruldu.

Arasta Projesi için ilk kazma vuruldu

Haber: BMA

Tamamlandığında içerisinde 12 adet dükkân, 6 adet ofis, 1adet kafeterya, 1 adet restoran, millet kıraathanesi, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkânlarının yer alacağı Arasta Projesi bodrum artı 2 kat olup 2 bin 139 metre karelik bir inşaat alanına sahip olmuş olacak.

“ANKARA HAMAMÖNÜ PROJESİNİ ÖRNEK ALARAK…”

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar çalışmaları başlayan inşaat alanına yaptığı ziyarette, “Arasta projesi için ihaleyi kazanan KA Restorasyon ile geçtiğimiz gün imzaları atmıştık. KA Restorasyon arasta projesi için ilk kazmayı vurdu ve çalışmalara başladı. Ankara Hamamönü projesini örnek alarak tarihi dokuya uygun yapılar yapacağız” dedi.

“ŞEHİR MERKEZİ TARİHİ VE ESTETİK BİR GÖRÜNTÜYE KAVUŞACAK”

Bütün çalışmaların Anıtlar Yüksek Kurulu onayıyla gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Allar ayrıca, “Bu alandaki çalışmalar belli bir aşamaya geldikten sonra mülk sahipleri ile görüşerek alanın geri kalanında 2. Etap 1000 M2lik alanın çalışmalarını başlatacağız. Tamamlandığında ise şehir merkezi tarihi ve estetik bir görüntüye kavuşacak ”  diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2019, 11:09
Esra Perçin

Esra Perçin

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