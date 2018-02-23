Yukarı Çarşı’nın kent kimliğine ve tarihi dokuya yakışacak standartlara getirilmesi için Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın en büyük hayallerinden bir olan Büyük Cami Mahallesi Yukarı Çarşı Arasta Projesi, Cephe Sağlıklaştırma Projesi, Yukarı Çarşı esnafını adeta bezdirdi. Geçtiğimiz aylarda projenin hayata geçmesi için düğmeye basılmasından sonra yaşanan gelişmeleri değerlendiren Yukarı Çarşıyı Koruma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Özkan, projenin yaklaşık 13 yıldır Belediye Başkanının seçim vaatleri arasında olduğunu belirterek, “Yukarı Çarşı bilindiği üzere koruma alanı olduğu için her isteyen istediği değişikliği yapamıyor. Belediye öncülüğünde çeşitli zamanlarda çizilen projeler hep Ankara’dan geri döndü. Bizler de haliyle tepki gösteriyorduk; belediyenin mimarı var, proje ekibi var. Bir projeyi götürdün, niye kabul edilmediğini öğrenip ona göre bir düzenleme yaparak istenilen haliyle yeniden çizersin. 13 yıldır bugün yapılacak, yarın yapılacak diye bekliyoruz. En sonunda bir proje hazırlandı. Bolu Belediyesi Meclis Salonunda yapılan ve Belediye Başkanımızın da bulunduğu bir toplantıyla firma projeyi tanıttı. Projeye göre sokakların üstü kapanıyor, dış cephelerde güzelleştirme yapılıyor. Çarşı içinde bulunan 20 civarındaki tescilli binanın ise maiyeti henüz belli değil. Projeyi yapanlar onları da aynı şekilde projeye uyduralım diyor, ancak Anıtlar Kurulu bunun yerine aslına uygun olarak yenilensin istiyor” diye konuştu.

“YAPILSIN AMA KULLANIŞLI BİR ŞEY OLSUN”

Projenin tanıtıldığı dönemde Belediye Başkanı’nın sadece dış cephe güzelleştirmesi yapılmasın, sokakların üstü de kapatılsın dediğini söyleyen Yukarı Çarşıyı Güzelleştirme Derneği Başkanı Özkan ayrıca şunları söyledi: “Üstü kapalı resimleri görünce, hoşumuza gitti ve ‘tamam üstü de kapansın’ dedik. Bunun iyi mi kötü mü olacağını tam bilemedik açıkçası o gün. Daha sonra birkaç sefer daha toplantı yapılarak aynı görseller üzerinden tekrar anlatıldı proje. Proje dahilinde dükkan önlerindeki sepkenler sökülüyor. Orta yol kapanıyor, ama yol kenarları açık kalıyor. Bu nedenle yağan kar, yağmur direkt esnafın dükkanın önüne inecek. Yukarı Çarşı’da her esnaf da kapısının önüne iyi kötü ürünlerini çıkartıyor. Bu haliyle kullanışlı bir şey olmayacağını ifade ettik. Bunun üzerine ‘Proje bu şekilde geçti, bundan dönüş yok’ dediler. Tamam yapılsın ama kullanışlı bir şey olsun diye kabul ettik. En sonunda ihaleye verdiler ve Ankara’dan bir firma yaklaşık 7 milyon TL bir bedelle ihaleyi aldı.”

“3 SEFER ÖRNEK SOKAĞI DEĞİŞTİRDİ”

İhalenin sonuçlanmasının ardından firma yetkilisinin yanına geldiğini ve proje ile alakalı konuştuklarını ifade eden Dernek Başkanı Özkan, müteahhite bu projenin maliyetinin ne olacağını sorarak, yaklaşık 150 dükkanın olduğunu ve dükkan başına ortalama 40-50 bin TL bir maliyet çıktığını ona belirttiğini söyledi. Her dükkanın cephe metrekaresinin bir olmadığına da dikkat çeken Özkan ayrıca müteahhitle birlikte çarşıyı gezdiklerini belirterek, “Müteahhit çarşı hakkında fikir sahibi oldu. Bütün çerçevelerin, vitrin camlarının değişeceğini ve ahşap kaplama olacağını söyledi. Ancak daha ilk günden muhalif sesler çıkmaya başladı. Sokağın üstü 4 metrede bir direk dikerek kapanacak. Kimi direk kapı önüne gelecek kimisi vitrinin önüne gelecek. Haliyle esnaf da bu duruma tepki gösterdi. Daha sonra bir müteahhit, ‘Biz örnek bir sokak yapacağız diyerek’ geri geldi. Belediye, Yemeniciler Sokağın aşağısından başla demiş. Bir hafta sonra geri gelip ‘Boyacılar Sokağı yapacağız’ diyerek oralarda ölçü almaya başladı. Daha sonra yine gelip ‘Biz başka bir yerden başlayacağız’ dedi. Yani 3 sefer örnek sokak yapacağı yeri değiştirdi bu” ifadelerini kullandı.

“MALİYETİ ÖĞRENMEK İSTEDİK”

Projenin ortaya çıktığı günden beri bu işin maliyetinin kaç lira olacağını öğrenmek istediklerine dikkat çeken Hakan Özkan, “Kim, kaç lira ödeyecek, esnaftan kaç lira çıkacak öğrenmek istiyorduk. Belediye bize tebligat yaptığında, ‘Yapabiliyorsanız projeyi siz yapın’ demişlerdi. Projeyi bir görelim. Belki başka esnafta alacağım var ve alacağıma karşılık yaptıracağım ben bunu. Bu sorunlar arasında işe başladı müteahhit kış şartlarında. Belediye Mart-Nisan aylarına kadar bekle demiş, ama müteahhit de bir şeyler yapayım diye acele ediyor. Gelip esnafın çatısını söküyor. Yahu kardeşim, sen neye göre çatıyı söküyorsun, akmıyor damlamıyor. ‘E işte çatı değişecek, projede var.’ Şimdi sökmeye ayrı, takmaya ayrı, malzemeye para yazıyor. Elinde fiyat listesi var, tabi adam da para kazanmaya çalışıyor. Biz de belediyeye defalarca söyledik. Şu fiyat listesini bize verin, esnafa dağıtalım. Herkes görsün, ona göre hesaplasın masrafının ne olacağını. Ama vermediler” diye konuştu.

FİYAT LİSTESİ ESNAFA VERİLECEK

En son müteahhit ile bir esnafın arasında yaşanan kavgadan sonra fiyat listesini belediyenin verdiğini söyleyen Özkan ayrıca şunları belirtti: “Esnaf projenin hayata geçmesini istiyor aslına bakarsanız. Dükkan sahipleri bile ‘Eğer iş uzun sürecekse, ben kira almayım’ diyor. Yani herkes anlayışlı, ancak firma yetkilisinin net olmaması, aceleci davranarak yanlış anlatması sorun çıkartıyor. Fiyat listesini yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için vermek istememiş belediye de. Her dükkanın yapılacak işi aynı değil, o yüzden dükkanın başına gittiğimiz zaman bakıp ona göre fiyat çıkartacağız dediler. Biz de aynı şeyi söyledik zaten. En başında yapmanız gereken işi neden sonra yapıyorsunuz ki. Geçen gün müteahhit de gelip ‘Biz yapacağımız dükkanlara gelip fiyat listesini çıkartıp esnafa vereceğiz’ dedi. En başta yapması gereken zaten buydu.”

“İŞİ BİLENLER İLE ÇALIŞMIYOR”

Kavga olayından sonra Belediyenin müteahhite sahadan çekil dediğini de söyleyen Hakan Özkan, “Kavga olayından sonra bir toplantı yaptık kendi aramızda, Belediyeden isteklerimiz ne olur, yapılacak mı, yapılmayacak mı? Devam edilecekse ne şartlarda devam edecek gibi konuları konuştuk. Belediyeye gittiğimizde sağolsun Belediye Başkanımız anlayışla karşıladı bizi. ‘Biz bu konuda biraz gevşek davrandık, havalar müsaade etmedi, firma acele etti’ dedi. Biz daha sonra Başkan Yardımcısı Necmi Beyin yanına geçtik. Fen İşleri Müdürünü çağırdı. Sıkıntılarımızı anlattık. Müteahhit ilk geldiğinde ‘benim 100 kişilik ekibim var, bir işi başladım mı şu kadar günde bitiririm’ diye esti, gürledi. Ama ekibi yok, buradan işçi toplamaya çalışıyor ve işi bilenler ile çalışmıyor” dedi.

“İNŞALLAH İYİ OLACAK”

Son olarak esnafın projenin yapılmasını istediğini, ama bilgi sahibi de olmak istediğini ifade eden Yukarı Çarşıyı Koruma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Özkan, “Belediye anlattık diyor ama projeye ilişkin kimse detayı bilmiyor kimse. Bir komisyon kurduk zaten, belediyeden bir ekiple beraber dükkan dükkan dolaşıp karar vereceğiz. Tabi esnaf ilk zamanlar maliyetler konusunda ve yapılacak işlerle ilgili bilgilendirilmediği için sıkıntılar çıktı. Ancak şimdi, son yaptığımız toplantıda belediye bizleri aydınlattı ve arkadaşlara ilettik bunları. Sokak sokak toplantı yapıyoruz zaten. Maliyet hesabını, birim fiyatları belediyeden aldık son toplantıda. İsteyen arkadaşlara da veriyoruz. Şimdi müteahhiti geri çektiler, çok sahaya inmeyecek. Belediye işin başında durması için kendinden ekip verecek. ‘Bir sıkıntı olursa muhatabınız Bolu Belediyesi, bir isteğiniz olursa bize iletin’ dediler. Şimdi ortak bir noktaya geldik, inşallah iyi olacak” diye konuştu.