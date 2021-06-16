Arasta projesinde sona doğru gelindi

Haber: Aysun Beykoz

Kitirler Mahallesi arasta bölgesinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış atıl vaziyette bulunan dükkânlar ve metruk haldeki Kültür sitesi yıkılarak yerine şehir siluetine uygun tarihi görünümlü Toplam 2139 m² inşaat alanında bulunan arasta projesinde çalışmalar sona yaklaştı. Bina içerisindeki çalışmalar kapsamında; zemin kısmında çalışmalar devam ederken ayrıca; fayans, kalebodur ve ısı yalıtım çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Projenin 2021 Yılı Eylül ayı gibi tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Arasta projesinin inşaatı tamamlandığında içerisinde; 12 adet dükkân, 6 adet ofis, 1adet kafeterya, 1 adet restoran, millet kıraathanesi, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkânlarının yer alacağı proje bodrum artı 2 kat olup 2 bin 139 metre karelik bir ihtişamlı bir cazibe merkezi haline gelecek.

Arasta projesine büyük önem veren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Arasta inşaatında çalışmalar son viraja girdi. Arasta inşaatımızın yanı başında bulunan Tarihi Kiliseli Han’da da çalışmalarda sona gelindi. Arasta ve Kiliseli Han’da çalışmaların tamamlanması ile birlikte şehrin merkezi eski siluetine uygun görüntüye kavuşacak. Arasta projemiz; haftanın her günü faal bir şekilde yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak. Hedefimiz bu yıl içerisinde Arasta’yı hizmete açmak’’ dedi.