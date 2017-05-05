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05 Mayıs 2017 Cuma
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    • ARAŞTIRIRSAK HER SORUNU ÇÖZERİZ…

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden Konuşan yazı...

    05 Mayıs 2017 Cuma 11:00
    Bu haber 183 kez okundu
    ARAŞTIRIRSAK HER SORUNU ÇÖZERİZ…


    Yazıyı Eda Bayraktar 'ın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

    "Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."

    Geçtiğimiz hafta sizlere bir öykü paylaşmıştım. Öyküyü yarısında keserek birazcık düşünmenizi ve bana mesajlarınızla yardım edip öykünün sonunu birlikte şekillendirmemizi istemiştim. Takip edenler beni yolda çevirip “Böyle yaptığın zaman sana sinir oluyoruz, söyle şu hikâyenin sonunu merak ettik.” deseler de aslında bu yarım öyküler sayesinde çok güzel sohbetler ortaya çıktığını, insanların anlatılan konu hakkında düşündüğünü görmek gerçekten çok güzel, bu yüzden bana mesaj atan yorum yapan öykü şöyle bitmeli diyen herkese çok teşekkür ederim.

    Şimdi hadi gelin öykümüze kaldığımız yerden devam edelim.

    Apartman toplantısından insanlar dağılmış.Oya ve Ahmet’in babaları eve gelmişti. İkisi de babalarına; Ne oldu? Rampa yapımı konusu gündeme geldi mi?  diye sormuşlar. Babaları evet çocuklar yönetici o konuyu gündeme getirdi ancak bizden başka destekleyen olmadı demişler.

    Bunun üzerine Ahmet üzülmüş Oya da şaşırmış. Şaşkınlığı geçince. Oya hemen Ahmet’i Telefonla arayarak. Üzülme yaparız bir şeyler demiş.

    Ahmet: Oya ben sana demedim mi? rampa yapımını kabul etmezler diye. İşte bak kabul etmemişler

    Oya: istedikleri kadar kabul etmesinler o rampa yapılacak üzülme sen deyip telefonu kapatmış. 

    Hemen bilgisayarın başına geçip bu durumda ne yapabiliriz diye araştırma yapmaya başlamış. İnternet sitelerinde dolaşırken Engelli yasasının düzenlemelerine rastlamış. Yasada engelli kişi şikâyetçi olduğunda “Binanın durumu rampa yapımına el veriyorsa, ilgili kurumlar apartman sakinlerini bir rampa yapma konusunda mecbur tutar.” diye bir ibare görmüş ve  ne yapabilirim diye düşünürken aklına Ahmet’in sorun yaşadığı merdivenlerin videosunu çekip internette paylaşmak gelmiş. Sabah erkenden kalkıp merdivenlerde cep telefonu ile bir spiker edasıyla anlatarak video hazırlamış ve internette paylaşmış

    Oya’nın videosunu izleyenler. 16 yaşındaki bu küçük kızın arkadaşı için verdiği bu mücadeleyi hayranlıkla izlemiş. Video o kadar kişi tarafından izlenince ve haber değeri taşıyan bir video olunca ilgili kurumların da dikkatini çekmiş. Kısa bir süre içinde yetkililer apartmanı incelemeye Oya ve Ahmet’le tanışmaya gelmişler. Yöneticiyle yaptıkları kısa görüşmeden sonra Oya ve Ahmet’e merak etmeyin çocuklar şimdi rampa için mimar arkadaşlara planı çizdirmeye gidiyoruz en kısa sürede bu iş tamam demişler ve ayrılmışlar

    Onlar gidince Yönetici Oya’ya ve Ahmet’e dönmüş çocuklar dediğiniz rampayı yapmak zorundaymışız aksi halde apartman sakinleri olarak hepimiz yüklü miktarda bir para cezası ödemek zorunda kalacağız. Ben yeni bir toplantı yapacağım bunu herkese anlatacağım diyerek çocukların yanından ayrılmış yönetici gidince Oya Ahmet’e gülümsemiş Ahmet Oya’yı böyle gülümserken görünce “Yani Oya’ ne yaptın ettin milletin başına iş çıkararak rampayı yaptırıyorsun helal olsun sana” demiş

    Oya: Fenamı oldu Ahmet artık zorlanmadan binaya istediğin gibi girip çıkabileceksin.” deyip gülümsemeye devam etmiş.

    Çok geçmeden apartmanın rampası yapılmış. Apartman Ahmet’e ve fiziksel engellenen bireylere uygun hale gelmiş. Günler günleri aylar ayları kovalamış derken aradan 10 yıl geçmiş Ahmet Okulunu bitirmiş bilgisayar mühendisi olmuş. Oya ise son derece başarılı haksızlıklarla mücadele eden güzel bir avukat olmuş. Bir gün yine Oya ile Ahmet eski günlerdeki gibi merdivenlerde oturup dertleşirken birden bire Ahmet cebinden küçük bir kutu çıkarmış…

    Arkadaşlar gülümsediniz ve birazda bana kızdığınızı biliyorum ama bu öyküyü burada bırakmak istiyorum. Devamı ne oldu diyenler hayal güçleri ile öyküyü kendileri bitirsinler. Çünkü ben bu öykü ile amacıma ulaştım sizlerin bazı şeyleri düşünmenizi sağladım. Aslında bu anlatmaya çalıştığım yarı gerçek yarı kurgu öykü ile birçok engellenen bireyin yaşadığı bir sorunu dile getirmek istedim ve Oya gibi pes etmezsek birazcık araştırırsak her sorunun üstesinden gelinebileceğini anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Haftaya yeni bir konu ile görüşmek üzere…

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Eda Bayraktar – Bolu Olay Gündem gazetesi… 



    Anahtar Kelimeler: Onur Ustaoğlu'nun Kaleminden Konuşan Yazı...

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