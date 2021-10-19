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Arazöz faciayı önledi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan odunluk yangını, köye tahsis edilen arazöz yardımıyla söndürüldü.

Arazöz faciayı önledi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan odunluk yangını, köye tahsis edilen arazöz yardımıyla söndürüldü. Güveytepe köyünde Muzaffer Akman'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler tarafından fark edilen yangına, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce köy muhtarlığına tahsis edilen arazözle müdahale edildi. Yangın, bitişikteki ev ve kümese sıçramadan söndürüldü.

Köy muhtarı Adem Ay, arazözün hazır konumda olmasının yangının büyümesini önlediğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021, 12:59
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