Arçelik'de grev kapıda

Haber: C. Kutay AYKAN

Türk Metal ile MESS arasında Türkiye genelinde 130 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinin 4. oturumunu Ankara'da gerçekleştirmiş ve bir sonuç alınamamıştı. 5. Oturum önümüzdeki günlerde İstanbul’da gerçekleştirilmesi beklenirken, Bolu Arçelik fabrikasında çalışan Bin 500 işçi, haklarının verilmemesi nedeniyle bu gün saat 16.30’da İzzet Baysal Caddesi İzzet Baysal Anıtı önünde basın açıklaması ve eylem gerçekleştirecekler. Sözleşme kapsamındaki 130 bin işçiden yaklaşık 120 bininin üye olduğu Türk Metal İş Sendikası ilk altı ayda yüzde 26,28 zam, ikinci altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 1, üçüncü altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 2, dördüncü altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 1 ile 2020'de sosyal haklarda enflasyon oranına artı yüzde 3 zam talep ediyor.

Şayet masada bir anlaşma sağlanamazsa Türk Metal İş Sendikasına üye olan Bolu Arçelik işçileri grev kararı alma aşamasına gelecek. Arçelik fabrikası işçileri en son 1 Ocak 2012’de grev kararı almıştı.

SLOGAN ATARAK FABRİKAYA GİRDİLER

İşçiler toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması sebebiyle mesai giriş ve çıkışlarında MESS aleyhine slogan atıyorlar. Yüzlerce işçi mesai değişimi sırasında “MESS şaşırma sabrımızı taşırma” sloganları eşliğinde fabrikaya giriş yaptılar. Bugün yapılacak olan basın açıklamasına yüzlerce işçinin katılımı bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2019, 16:56