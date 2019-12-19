Arçelik işçileri tek ses oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Aylardır süren toplu sözleşmelerin bir türlü sonuçlandırılmamasından dolayı rahatsız olan ve hak ettikleri zammın verilmemesinden dolayı mağdur olduklarını belirten Türk Metal sendikası üyesi Bolu Arçelik işçileri İzzet Baysal Caddesi İzzet Baysal Anıtı önünde toplandı. Ellerindeki bayrak ve sendika flamalarıyla toplanan yaklaşık 500 işçi adına bir açıklama yapan Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi, şunları söyledi;

“BU YOLDA KİMYESE BOYUN EĞMEYİZ”

Bildiğiniz gibi, Türk Metal’le MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakereleri, 7 Ekim 2019 tarihinde resmen başladı. Ancak bizim hazırlıklarımız, bu tarihten çok önce başlamıştı. Çünkü bu sözleşmenin, üyemiz açısından hayati önem taşıdığını biliyorduk. Bunun için, Her şeyden önce, “üyemiz ne istiyor, ne bekliyor” bunu tespit ettik. İki ayrı anket düzenledik. O anketlerden elde ettiğimiz sonuçları, Bilimsel veriler ve hayatın gerçekleriyle harmanladık. Günlerce ara vermeden çalıştık. Sonunda ortaya çıkan çalışmayı, Üyemizin onayına sunduk. Üyelerimiz, Temsilcileri aracılığı ile tek tek her maddeyi onaylayarak taslağını oluşturdu. Yani MESS’e verilen ve üyemizin namusu gibi sahip çıktığı bu taslak, Aslında kendi taslağıdır. O taslak, bizim de onurumuzdur, Türk Metal’e emanettir. O yüzden herkes bilsin ki; Biz o emanete halel getirmeyiz. Bu yolda kimseye boyun eğmeyiz, Kimseye eyvallah demeyiz. Ancak bütün iyi niyetimize ve çabamıza rağmen, MESS’le uzlaşamadık. Müzakerelerin 5. oturumunda uyuşmazlık zaptı tuttuk ve masadan kalktık. Oysa biz, Türk Metal olarak, Gerçekten de üzerinde uzlaşılabilecek bir taslak vermiş, Masaya da uzlaşmak için oturmuştuk. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik. Biz, Yeni hakları konuşalım derken, Onlar, Kazanılmış haklarımıza göz diktiler.

“TAMAM DİYENE KADAR DİRENECEĞİZ”

Biz, Çağdaş çalışma koşulları derken, Onlar, Esnek çalışma, kıstelyevm, denkleştirme gibi çağdışı uygulamaları dayattılar. Biz, Alın terimizin karşılığı deyince de, Onlar, Size enflasyon kadar zam yeter dediler. Bu, Bizim için sözün bittiği yerdi. Tutanağı tuttuk, masadan kalktık. İşte ondan sonra, Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalardan sesler yükseldi. O sesler, Hakkını arayan işçinin, Alın terinin karşılığını isteyen emekçinin, Enflasyon dayatmasına hayır diyen Türk Metalcinin sesidir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz; Türk Metal olarak, Üyemizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Tamam diyene kadar mücadele edeceğiz. Tamam diyene kadar direneceğiz. Direne direne kazanacağız.

ZAFER TÜRK METALCİNİN OLACAK”

Kıymetli emek dostları, İşverenin ezberinde enflasyon kadar zam, Dilinde kriz sözcüğü var. Sürekli olarak kriz var, bunalım var, zor günlerden geçiyoruz diyorlar. Biz de diyoruz ki; Beyler sabredin, sizin için bu günler geçicidir. Zor günler sizin için geçicidir ama bizim süreklidir. İşçinin, emekçinin her günü zordur, güçlük içindedir. İşçi her daim krizdedir. Sizin kriziniz geçici, bizimki süreklidir. Ama biliyoruz ki; bu bizim kaderimiz değildir. Bakın, İki yıl önce Yüzyılın Sözleşmesi’ni imzalayınca, Hepimizin yüzü güldü. Fabrikalarda tek bir olay, tek bir sıkıntı, tek bir protesto olmadı. Çarklar döndü, bacalar tüttü. Bütün Türkiye’nin yüzü güldü. İşte onun için çaresiz değiliz diyoruz. Çünkü çare biziz. Çare iyi bir sözleşmedir. Üyemizin taslağını hayata geçirmektir. Bunun için yola çıktık. Bunun için yemin ettik. Zafere ulaşmadan dönmeyeceğiz. Zafer bizim olacak. Zafer sendikasına inanan Türk Metalcinin olacak.

“HAKLARIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Kıymetli emek dostları, Yiğit metal işçileri, Yüzyılın Sözleşmesi sadece Türk Metal üyesi için değil, Bütün işçi sınıfı için bir milat olmuştur. O sözleşmeyle, Standartları yukarıya çıkardık. İşçiyi, emekçiyi layık olduğu koşullara taşıdık. Şimdi kimse bizden bu koşullardan ödün vermemizi beklemesin. O koşullar, İşçi sınıfı için bir lüks değil, Anasının ak sütü gibi helaldir. Her biri için mücadele ettiğimiz, Bedel ödediğimiz kazanılmış haklar, Bizim için vazgeçilmezdir. Bir tekinden bile vazgeçmeyiz. Bizim hayatımızı cehenneme çevirecek uygulamalara… Esnek çalışmaya… Kıstelyevme… Denkleştirmeye… Telafi çalışmasına… Deneme süresinin uzatılmasına asla ve asla izin vermeyiz. Kazanılmış haklarımızdan asla ve asla vazgeçmeyiz.

“SIRA ZAMMA GELİNCE GÖRMEZ OLDUNUZ”

Buradan MESS yönetimine de seslenmek istiyoruz: Üretim rekoru kırınca övdüğünüz, Kalite ödülü alınca sırtını sıvazladığınız, Kar rekoru kırdırınca gurur duyduğunuz Türk Metalcileri, Sıra zamma gelince görmez oldunuz. Fabrikalarınızda duyduğunuz o protesto sesleri işte bunun içindir. Görmezden gelenlere, Var olduklarını göstermek içindir. Duymazdan gelenlere, Seslerini duyurmak içindir. Umarız, Onları görmüş, duymuş ve haklarını teslim etmeye karar vermişsinizdir. Yoksa… Yoksa bilin ki; biz kararlıyız. Yüzyılın Sözleşmesi’yle çıktığımız zirveden inmemeye, Kazanılmış haklarımızı korumaya, İnsanca yaşamaya yetecek kadar bir zam almaya kararlıyız. Bunun için sonuna kadar mücadele etmeye de, Gerekirse bedel ödemeye de kararlıyız. Bunun için direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz. Direne direne kazanacağız.

“YOL HARİTAMIZA ANKARA’DA KARAR VERECEĞİZ”

Yiğit metal işçileri, Değerli Türk Metalciler, Sürecin kritik bir aşamasına giriyoruz. Bundan sonra hangi yolu izleyeceğimize, Yine sizlerle birlikte karar vereceğiz. Bunun için, 24 Aralık’ta Genişletilmiş Temsilciler Meclisimizi topluyoruz. Ankara’daki bu toplantıya, MESS kapsamındaki bütün temsilcilerimiz katılacak. Bundan sonra izleyeceğimiz yol haritamıza orada karar vereceğiz. Harekât planımızı orada belirleyeceğiz. Ancak şimdiden hazır olun: Eyleme, direnişe hazır olun. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, Türk Metal'in gücünü göstermeye hazır olun. Bizim başka bir güce ihtiyacımız yok. Biz Türk Metal olursak, Bilin ki zafere ulaşırız. Biz eminiz: Zafer bizim olacak. Zafer direnen emekçinin, Direnen Türk Metalcinin olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun.