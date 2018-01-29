Haber: Semih Baykal

Türk Metal Sendikası, MESS’in bir türlü işçilerin istediği zam oranını vermemesinden dolayı 2 Şubat tarihinde grev kararı almıştı. Fakat bu karar Bakanlar Kurulu kararınca Resmi Gazetede yayımlanarak 60 gün boyunca ertelenmişti. Ancak Türk Metal Sendikası bu karara tepki göstererek istedikleri zam oranını alana kadar eylemlerin devam edeceğini açıklamıştı. İlimizde Arçelik Pişirici Cihazlar İşletmesinde çalışan işçiler, sendikanın isteği doğrultusunda üretimi 1 saat durdurma kararı aldı. Üretimi durdurma eylemi; 08.00 – 16.00 vardiyasında yarım saat, 16.00 – 00.00 vardiyasında yarım saat olmak üzere toplam bir saat olmak üzere uygulanacak.