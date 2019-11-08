Arçelik’e “Sıfır Atık” ödülü

Haber: Volkan Yılmaz

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Emine Erdoğan himayesinde yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında başarılı çalışmalar sürdüren kurumlara İstanbul 2'nci Sıfır Atık Zirvesi'nde ödülleri takdim edildi. Sıfır atığı sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimseyen Arçelik, sıfır atık çalışmaları, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) yönetimindeki başarısı ve AEEE geri dönüşüm tesisleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık Özel Sektör Ödülü"ne layık görüldü. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, ödülü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Sıfır Atık Projesi ile Türkiye çapında çok büyük bir seferberlik hareketi başlatıldı. Dünyanın geleceği, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve çevrenin korunması için çok değerli katkıları olacağına inandığımız bu projenin parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

Dinçer, dünyanın geleceği, ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve çevrenin korunması için çok değerli katkıları olacağına inandığı ‘Sıfır Atık Proje’sinin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Arçelik üretim süreçlerinde atıkları kaynağından azaltırken, ürün tasarımlarında geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanıyor. Kendi AEEE geri dönüşüm tesislerine sahip ilk ve tek sanayi şirketi olan Arçelik, Eskişehir ve Bolu'daki tesislerinde piyasadan toplanan enerji ve su verimsiz ürünlerin geri dönüştürülmesiyle son 5 yılda 34 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar tasarruf sağlarken, yaklaşık 134 bin ton karbondioksit salınımı engelledi” ifadelerini kullandı.