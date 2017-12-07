Haber: Semih Baykal

Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayi İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 256 şirket ve 117 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 5 Ekim tarihinde başladı. Görüşmelerde Türk Metal Sendikası işçilere 2 yıllık sözleşme ve ilk 6 ay içinde yüzde 38 zam teklifinde bulundu. Bu teklife MESS ise geçtiğimiz Mart ve Eylül ayları arasındaki enflasyon oranıyla orantılı 3.2 zam, 3 yıllık sözleşme ve esnek çalışma maddelerini isteyerek karşılık verdi. Yaklaşık 60 gündür devam eden görüşmelerin 57’nci gününde sendikalar arasında uyuşmazlık raporu tutuldu. Zam konusunda anlaşma bir türlü sağlanamazken ilimizde de Türk Metal Sendikasına bağlı işçiler Arçelik fabrikası önünde geçtiğimiz günlerde iş bırakma eylemi yaptı. Eylemde Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi; “ Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. MESS patronlarına köle olunmayacak. Mess patronları; %3 lük zam öneriyor. Bu tüm çalışan emekçiler ile dalga geçmektir. Yılın ilk aylarından itibaren üretim rekorları kıranlar, konu işçinin hakkını vermeye gelince birdenbire her sözleşme zamanı olduğu gibi emekçiyi ekmeği ile tehdit ediyorlar. Sözleşme zamanı yaratılan suni krizlere işçinin karnı tok. Bu sefer yemez beyler! İşçinin hakkını öyle ya da böyle vereceksiniz! Direne direne kazanacağız” dediler. Türk Metal Sendikası, anlaşma sağlanana kadar işçilerin fazla mesai yapmayacağını açıkladı. Ayrıca anlaşma sağlanamazsa eylemlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

28 ARALIK’TA ARA BULUCULUK DÖNEMİ BİTİYOR

Sendikalar arasından arabuluculuk döneminin 28 Aralık tarihinde biteceği öğrenildi. Bu tarihten sonra da 60 günlük grevleri başlayacak. Eğer hala bir anlaşma sağlamazsa, yılbaşından sonra olayların daha sertleşmesi ve işçilerin sokaklara dökülmesi bekleniyor. İşçilerin yapacakları en etkili eylemlerden biri ise 1020 kadar işçinin stok ve envanter sayımlarında yıllık izne çıkmayacak. Bu yaklaşık 1020 işçinin fabrikada oturması anlamına geliyor. Bu durum Arçelik fabrikası için çok ciddi bir sıkıntıya yol açacak.



