Arçelik’te koronavirüs paniği

Haber: C. Kutay Aykan

Arçelik Fabrikasında 1 Temmuz itibariyle 320 işçi işe başlamadan önce Hampton otelde 4 gün sürecek olan eğitim seminerlerine katıldı. Yeni işçiler ise 26 Haziran tarihinde koronavirüs testin geçirildi. Bu gün acil kodla 320 işçi fabrikada olması gerekirken, eğitimin yapıldığı Hampton otele geri çağrıldı.

İşçiler, eğitim gördükleri sıralara tekrar aynı şekilde oturtularak, arka bölmede oturanlar tespit edildi ve bu bölmede oturan 3 yeni işçinin test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. 3 işçi ile aileleri İ Sağlık Müdürlüğü tarafından gözetim altına alındığı iddia edildi. Geriye kalan 327 işçiye yeniden test yapıldı ve hepsinin de sonuçları negatif çıktı.

Eğitim seminerleri iptal edilirken, 327 işçi Pazartesi günü işbaşı yapacakları öğrenildi. Test sonuçları pozitif çıkan 3 işçinin 14 gün boyunca Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında tutulacağı ve ailelerinin de test sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 16:26