Ardıç Dağında tehlikeli karşılaşma

Haber: N. Halid Altundal

Dağcı ve aynı zamanda doğa yürüyüş rehberi olan Cihan Ayvaz, geçtiğimiz günlerde eşi Arzu Ayvaz ile birlikte Ardıç Dağında doğa yürüyüşüne çıktı. Ormanlık alanda yürüyüşünü sürdüren Ayvaz çiftinin karşısına bir süre sonra ayı çıktı. Yaklaşık 15-20 metre ötedeki ayıyı gören Cihan Ayvaz ve eşi bir an için paniklese de soğukkanlılıklarını korudu. Ayvaz çiftini izledikten sonra bölgeden uzaklaşan ayının görüntüsünü Ayvaz çifti cep telefonuyla kaydetti.