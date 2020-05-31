Haber: N. Halid Altundal
Dağcı ve aynı zamanda doğa yürüyüş rehberi olan Cihan Ayvaz, geçtiğimiz günlerde eşi Arzu Ayvaz ile birlikte Ardıç Dağında doğa yürüyüşüne çıktı. Ormanlık alanda yürüyüşünü sürdüren Ayvaz çiftinin karşısına bir süre sonra ayı çıktı. Yaklaşık 15-20 metre ötedeki ayıyı gören Cihan Ayvaz ve eşi bir an için paniklese de soğukkanlılıklarını korudu. Ayvaz çiftini izledikten sonra bölgeden uzaklaşan ayının görüntüsünü Ayvaz çifti cep telefonuyla kaydetti.
Ardıç Dağında tehlikeli karşılaşma
Dağcı ve doğa yürüyüş rehberi Cihan Ayvaz, ormanda eşiyle yürüyüş yaparken karşılarına ayı çıktı. Ayıyı gören Ayvaz çifti, soğukkanlılıklarını korurken bir süre çifti izleyen ayı daha sonra uzaklaştı.
Haber: N. Halid Altundal
YORUM EKLE