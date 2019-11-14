Argun, “Anne baba birer hazinedir”

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz Pazartesi günü ilimiz Bolu’ya gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun çeşitli ziyaretlerden sonra akşam Karaçayır Belediye Nikah Salonunda bir konferans verdi. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kuran tilavetinin ardından açılış konuşmasını İl Müftüsü Orhan Genç yaptı. Müftü Genç konuşmasında, “Kıymetli misafirler davetimize icabet edip geldiniz. Hepinize teşekkür ederim. İslam Dini’nde aile çok önemlidir. Aile toplumların temel taşıdır. Anne babalar çocuklarına güzel örnek olmak zorunda. Onlara sadece maddi yönden değil manevi yönden de destek olmalıdır. Müslümanın özelliği hiçbir kimseye zararı olamayan kişidir. İşte bunun temeli de ailede oluşturulur. Şu an aramızda çok değerli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun beyefendi var. ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans vermek üzere Bolu’muza geldi. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Sizlere de tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

İl Müftüsü Orhan Genç’in açılış konuşmasından sonra “Peygamberimiz ve Aile” konulu konferans için kürsüye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun davet edildi. D.r Selim Argun salonu dolduran kalabalığa hitaben verdiği konferansta şunları söyledi: “Kıymetli misafirler öncelikle Yüce Allah’ın selamını ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Ayrıca sizlere Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın selamını getirdim. Salonun dolduğunu, ayakta olanları ve hatta içeriye giremeyip bizi dışarıdan dinleyenler olduğunu da görüyorum. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. Hepiniz biliyorsunuz ki Diyanet İşleri Başkanlığı halkımızı manevi açıdan bilgilendirmek için çeşitli programlar düzenliyor. Hepinizin de bildiği gibi bu hafta Mevlid-i Nebi Haftası. Bu hafta Hz. Muhammed (S.A.V)’in hayatını geniş ve anlaşılır bir şekilde halkımıza anlatmaya çalışacağız.

Bu gün konumuz Peygamberimiz ve Aile. Konu Peygamberimiz olunca onu kitaplar dolusu anlatmak ile bitiremeyiz. Ama ana hatlarıyla Peygamberimiz ve aile hayatını gözden geçireceğiz.”

Sayın Argun konuşmasında Peygamberimizin aile hayatındaki örnekliğinden bahsederek günümüz aile yapısının bu örnekliğe bu gün çok daha fazla ihtiyaç olduğunu altını çizerek, eşlerin zevç ve zevce olmasını bir çift terliğe benzeterek bunların ters giyildiğinde nasıl bir tablo ortaya çıkarsa eşlerin birbirleriyle uyumunda o derece önemli olduğunu vurguladı.

Argun konuşmasının devamında ise, “Aile reisliği gemi kaptanlığı gibidir; zaman zaman deniz dalgalı olabilir. Ama amaç gemiyi sağ salim olarak kıyıya ulaştırmaktır. Aile fertlerini aile reisi fire vermeden Allah’a kavuşturmalıdır. Anne baba birer hazinedir. Değerli madenler kazılarak ortaya çıkarıldığında fark edilir. Anne baba da toprak altına girdiğinde değeri çok daha fazla fark edilmektedir. Evlilikte bir vefa örneği olarak Hz. Peygamberin Hz. Hatice’ye vefatından sonra bile büyük bir titizlik ve hassasiyet gösterdi” ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından İl Müftüsü Orhan Genç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun’a teşekkür etti. Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.