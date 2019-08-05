Arı kovanlarına ayı saldırdı

Haber: Birol Ertunç

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde arıcılık yapan Fikret Yazkurt, Birol Öztürk, Yaşar Arıkan ve Mustafa Tekin, Dörtdivan ilçesinde yaylada çiçek balı toplamak için yaklaşık 100 kovan arı getirdi. Kovanlarını kuran seyyar arıcılar çadırda beklemeye başladı. Bu sırada bir ayı kovanların bulunduğu bölgeye gelerek kovanları parçaladı. 10 kovanı parçalayan ayıyı gören arıcılar hiçbir şey yapamadı. Kovanlardaki balı yiyen ayı, daha sonra gözden kayboldu. Yaşar Arıkan, ayının kovana saldırısını gördüğünü belirterek, 'Seyyar arıcılık yapıyoruz. Dörtdivan yaylasında çiçek balı toplamak için geldik. Kurduğumuz çadırda arıları takip ediyorduk. Bir gece ayı kovanlarımıza saldırdı. Hiçbir şey yapamadık. Ayının terk etmesini bekledim. Ayı yaklaşık 10 tane kovanımıza zarar verdi. İçindeki balı yedi. Jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurarak zarar tespiti yaptırdık” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2019, 12:02