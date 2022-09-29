Arı sütü ve arı ekmeği hakkında bilmeniz gerekenler

Doğası ve dört iklimi ile cennet ülkemizde bitki varlığının sürdürülebilmesi için önemli role sahip arılar, doğal yaşamın döngüsünü sağladığı gibi zengin besinler üreterek insan sağlığını da koruyor. Arılar, hepimizin zevkle tüketerek mevsimsel alerjilerden korunduğu balın yanı sıra süt ve ekmek de üreterek bağışıklığı güçlendirici doğal besinleri de üretiyor.

Aşina olmadığımız arı sütü ve arı ekmeği gibi doğal takviye edici besinlerin ne olduğunu, nasıl üretildiğini, nasıl tüketileceğini, nereden temin edileceğini ve faydalarını öğrenmek için Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan’dan önemli bilgiler aldık.

ARI SÜTÜNÜN FAYDALARI NEDİR?

Arı sütünün, arıcılıkta bilimsel verilere dayalı bir üretim dalı olduğuna ve arı sütünün, hücre yenileme özelliğine sahip olduğuna dikkat çeken Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, “Ana arı, sadece arı sütü ile beslenir ve ömrü beş ila yedi sene kadardır. Ancak bal ve polen yiyen arıların ömrü otuz beş ve kırk beş gündür. Buradan hareketle gelişme çağında olan yavrularımızın, yaşlı hastalarımızın ve özellikle kadınların arı sütünü belirli zaman dilimlerinde tüketmelerinde büyük fayda var” dedi.

ARI SÜTÜ NASIL ÜRETİLİR?

Arı sütü üretimi için bilim, plan ve sağlam altyapıya olan ihtiyacın altını çizen İsmail Ünalan, “Arı sütü larvalarının transfer işleminin yapılması için yüzde 60 ila 80 nem oranına sahip kapalı bir mekana ihtiyaç var. Arı mevcudunun fazla olmasına ihtiyaç var. Polenin de çok fazla olması lazım. Bizim bölgemizde yeterli düzeyde polen olmadığından ve mevsimsel olarak 2 ay gibi bir süreye sıkıştırıldığından dolayı istenilen düzeyde üretim alamamaktayız. Dolayısıyla karlı olmadığı için üretim yapmamaktayız. Profesyonel arıcıların, ‘Bir arıcı bal mı alacak? Polen mi alacak? Arı sütü mü alacak? Arı mı satacak?’ gibi sorularla bir planlama yapması lazım. Bizim bölgemizde arı sütü üreten arıcımız yok. Arı sütünün üretilebilmesi için 30 yaş altı olması mecburiyeti var. Yani arı larvalarının transfer işleminin yapılabilmesi için genç arıcıya ihtiyaç var. Genç arıcıya ihtiyaç olması ile birlikte bölgenin de polen vermesi gerekiyor. Bolu’da iki ay arı sütü alabilme şansına sahibiz. Bursa’da bu süre altı aya kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla iki ay arı sütü üreten bir arıcımızın buradan elde ettiği gelir ile Bursa’da altı ay arı sütü üreten üreticinin elde ettiği gelir arasındaki fark çok daha fazla. Bu sebeple bizim bölgemizde arı sütü üreten arıcımız yok” ifadelerini kullandı.

Arı sütü üretimini geçmiş dönemlerde yaptığını belirten Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, “Arı sütünden istenilen düzeyde başarı sağlama şansınız yok çünkü gelir kaybımız oluyor. Mevsimsel olarak yeterli altyapı olmadığından dolayı. Dolayısıyla arı sütü sadece arıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde doğal ortamlarda üretilen arı sütlerinden faydalanmak suretiyle arı sütü üretimini sağlıyorlar” dedi.

ARI SÜTÜNÜN FİYATI NEDİR VE NEREDEN ALINIR?

Arı sütünün gram hesabı satıldığını belirten Ünalan, “10 gram arı sütünün fiyatı 150 lira civarında. Bu işi bildiğimiz için arı sütünü Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nden temin edebilirsiniz.

ARI SÜTÜ NASIL TÜKETİLMELİ?

Literatüre göre günlük 1 gram olmak şartı ile tüketilmesinin tavsiye edildiğini açıklayan İsmail Ünalan, “Arı sütü, alındıktan 30 dakika içerisinde -18 dereceye sahip bir derin dondurucuya konulması gerekir. Tüketim esnasında ise +4 dereceye sahip bir buzdolabında muhafaza edilerek günlük 1 gram olacak şekilde tüketimi sağlanabilir” açıklamasında bulundu.

ARI EKMEĞİ NEDİR?

Hem balından hem sütünden yararlandığımız arılardan ekmek de üretildiğini açıklayan Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, “Arıların yavru beslemek için toplamış oldukları polenleri petek gözlerine doldurup, üzerini propolis ve bal ile kapattıktan sonra ihtimara (mayalanmaya) bırakmalarından sonra arı ekmeğini oluşur. Arıcılar birliği olarak arı ekmeği üretiminde kullanmak için özel bir makine aldık. Arıcılarımızın getirdiği petekleri birliğimizce işleme tabi tutarak arı ekmeği elde ediyoruz. Çıkardığımız arı ekmeğini vatandaşa tekrar veriyoruz, pazarlamasını kendisi yapıyor. Bizim bölgemizde üretimi az olduğu için kendi çevresine satma ve hediye etme gayreti içerisindeler. Biz birlik olarak bunun farkındayız.

ARI EKMEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Arı ekmeğinin, amino asit yönünden normal polenin üç veya dört katı zengin bir gıda olduğunu belirten Ünalan, “Gelişme çağında olan çocuklarımız ve özellikle çalışan kadınlar, nohuttan daha küçük ebatlara sahip olan arı ekmeğini günlük beş adet kadar tüketirlerse ev, iş, hayat koşturmacasında kendi sağlıklarını idame ettirmeleri söz konusudur. Gelişmeyen, çok sık hasta olan çocuklarımıza da arı ekmeğini vererek destek sağlanacaktır.

Arı sütü ve arı ekmeği gibi doğal takviye gıdaların kamuoyu tarafından çok fazla bilinmediğini saptayan Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, eksik bilgilerin düzeltilmesi ve ihtiyaç olan bilgilerin sağlanması konusunda vatandaşların her zaman Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne müracaat edebileceğini belirtti.