Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Veteriner Hekimleri Odası tarafından 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla bir açıklama yapıldı. Veteriner Hekimleri Odası açıklamasında, arıların bitkilerin çoğalması ve çevresel faktörlere dikkat çekildi. Veteriner Hekimleri Odası açıklamasında, “Bal arıları, beslenmesi insan eline bağlı olmayan günümüzde ise çevresel etkilerden dolayı insan eline bağlı olan özel bir canlıdır. Üstelik sadece kendileri değil ürettiği ürünler de insan sağlığı adına da önemli bir etkiye sahiptir. ‘Arı varsa, hayat vardır’ diyoruz. Yaşamın devamlılığı için kelebek, uğur böceği gibi tozlayıcıların (bitkileri çoğalmasını sağlayan) arasında bulunan balarılarının, insanlık ve dünyamız için taşıdıkları önemin hatırlanması ve bu konuda kamuoyunda bir farkındalık oluşturulması amacıyla 20 Mayıs; Birleşmiş Milletler tarafından ‘Dünya Arı Günü’ olarak ilan edilmiştir. Bu yıl dördüncüsü kutlanan bu özel günün Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ‘Siz de katılın! - Arılar için daha iyisini yapalım’ teması belirlenmiştir. Bu yıl Covid-19 pandemisinin etkisiyle kutlamalar sanal olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

“ARI VARSA, HAYAT VARDIR”

Ülkemizin, dünya genelinde yetişen yaklaşık 16 bin tür bitkinin 8 binine ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada ayrıca, “Bu geniş florasıyla ilimiz Bolu ise geçiş kuşağında yer almasıyla arıcılık ve arılar için ideal bir coğrafyada bulunmaktadır. Bununla beraber, Tarım ve Orman Bakanlığımız, ülkemizde arıcılıkla ilgili faaliyetlerin güçlendirilmesi ve arıcıların arıcılıkla ilgili bilinçlendirilmesi ve ayrıca, bal kalitesini muhafaza ederek bal üretimini artırmak ve modernize etmek amacıyla teşvik ve hibeler yoluyla arıcılık sektörünü de desteklemektedir. Bu farkındalık başta çevre ile her zaman iç içe olan veteriner hekimler odaları nezdinde olmak üzere ülkemiz genelinde, diğer kamu kurum ve kuruluşları, konuyla ilgili birlikler, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin katkılarıyla her fırsatta gündeme getirilmektedir. Bu etkinlikler yerelde olduğu kadar küresel çapta tozlayıcıların korunması ve çevrenin yenilenmesine öncelik vermek ve bununla beraber gıda güvenliği ve tarımsal geçim kaynaklarına yönelik tehditlerine karşılık vermek için küresel bir işbirliği ve dayanışma çağrısı şeklindedir. Şimdi doğa ile tozlayıcılar arasında nasıl bir bağlantı kuracağımızı, bu minik ve çalışkanlık abidesi canlıları ve onların ayakta tuttuğu milyonlarca geçim kaynağının desteklenmesi için ne yapabileceğimizi yeniden düşünmenin vakti. Arı varsa, hayat vardır” denildi.

“BİRDEN FAZLA ÜRÜN YETİŞTİRMELİYİZ”

Veteriner Hekimleri Odası açıklamasında son olarak ise şunlar aktarıldı: “Kişisel girişimlerimiz ile, Yerel bitkileri farklı zamanlarda çiçeklenmesi için yılın farklı zamanlarında ekebiliriz. Arıların daha sağlıklı ve uzun ömürlü olması için bahçenizi çiçeklerle donatıp, tarım ilacı kullanmayarak hem arılara hem de insan sağlığına destek olabilirsiniz. Market zincirlerinden ziyade yerel üreticilerimizden bal satın alarak, onlara destek olabiliriz. ‘İyi Tarım Uygulaması’ yapan üreticilerden alışveriş yapabiliriz. Ticari bir amacımız yoksa bahçemizde pestitis, fungisit, herbisit gibi tarım ilaçları kullanmayabiliriz. Arıcıların modern kovan alımlarına destekçi olabiliriz. Arılar için temiz su havuzları oluşturabiliriz. Sürdürülebilir orman ya da bal ormanı çalışmalarını destekleyebiliriz. Veteriner Hekimlerin bilgisi ve reçetesi dışında ilaç (özellikle antimikrobiyal) kullanmamalıyız. Bu bilgileri kendi sosyal çevremizde paylaşarak, farkındalığı arttırabiliriz. Unutmayalım; arı varsa, hayat vardır. Arıcılar ve çiftçiler olarak, Mücadele yöntemlerimizde pestitis kullanımına azaltmalıyız ya da yöntemimizi değiştirmeliyiz. Tek tip ürün yetiştirmektense, birden fazla ürün yetiştirmeliyiz. Arıların ilgilisini çekebilecek ürünler ekmeliyiz.”