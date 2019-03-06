Arıcılar konferansta bir araya gelecek

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İli Arı Yetiştiriciliği Birliği tarafından arıcılara verilecek konferans 9 Mart 2019 Cumartesi günü Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen evinde gerçekleştirilecek. Birlik Başkanı İsmail Ünalan yaptığı açıklamayla her yıl gerçekleştirdikleri konferansa birliklerine bağlı tüm arıcıları davet ettiğini belirterek, “Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği olarak 2019 yılında gerçekleştireceğimiz eğitim faaliyetleri kapsamında düzenleyeceğimiz konferansımızda koloni yönetimi ve arı sütü üretimi ve arı hastalık ve zararlıları konusunda hocalarımız Halil Bilen ve Mustafa Necati Muz arıcılarımızı bilgilendirecektir. Ayrıca birlik üyelerimize konferans salonunda hediye çekilişi gerçekleştirilecektir. Tüm arıcılarımızı bekliyoruz” dedi.