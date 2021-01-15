Arıcılar sahaya indi

Haber:Erdal Tanrıverdi

İklim koşulları sebebiyle arılarını parazit yüzünden kaybeden arıcıların imdadınaher dönem olduğu gibi bu kış da Tarım İl Müdürlüğü’ne bağlı olan Arı Yetiştiricileri Birliği yetişti. İçlerinde Birlik Başkanı İsmail Ünalan ve tarım danışmanlarının da olduğu birlik çalışanları iki ekibe ayrılarak dün Mengen’de bugün ise Seben’de asit uygulamalarına son sürat devam ediyor. Ekip yarın da Mudurnu’ya yola çıkacak.

Peki nedir bu okzalik asit?

Bu uygulamanın sebeplerini her gün kendi araçlarıyla ve imkanlarıyla sahada olan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı şöyle açıklıyor: “Son dönemlerde Varroa paraziti denen hastalık arılarda korkunç boyutlara ulaştı. Bu kış döneminde ek takviye sağlanması gerekiyor. Bizler bu konuda insiyatif aldık. Birliğimiz yarı özerk olduğu için bağlı olduğumuz Tarım İl Müdürlüğü’nden maddi yardım almıyoruz. Kendi imkanlarımızla, kendi araçlarımızla hizmet dağıtıyoruz. Kullandığımız ürünü yurtdışına da ihraç ettiğimiz bu kimyasal asite su ve şeker karıştırarak kovanlara dağıtıyoruz. Bu asit vatandaşın kendi başına üretip denetimsiz halde arılarına uygulayabileceği bir karışım değil. Bizler bu konuda oldukça seçiciyiz. Danışmanlarımız mevcut. Bu uygulamanın maliyeti kovan başı 1 TL. Anlayacağınız üzere bu işi maliyeti için değil farkındalık yaratmak için yapıyoruz.