Arıcılara kovan desteği

Haber: C. Kutay Aykan

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, arıcılıkla uğraşan üreticilere arı kovanı dağıtımı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine Vali, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu ile üreticiler katıldı. Bakanlıkça sağlanan destek ile alınan 600 adet modern, katlı ve polen tuzaklı saç giydirmeli ergonomik kovan arı yetiştiricileri birliğine üye 60 yetiştiriciye dağıtıldı.

“ÖDÜL ALMIŞ BİR ÜRÜN”

Dağıtılan kovanlara ilişkin bilgiler veren İsmail Ünalan, “Bu kovanların özellikleri, saç giydirmeli içi strafor, iç kısmı, arıyla temas eden kısmı kontrplak olmak şartıyla yapılmış ve altı sanayi tarafından imal edilmiş, dünya arıcılık kongresi tarafından ödül almış bir ürün olması. Bu ürünü biz Ankara’da yapıp buraya getirip, arıcılarımıza hizmet vermek istiyoruz. Bu kovanların özelliklerinden bir kısmı da ısı kaybının az olması ve bizim bölgemizin geçiş bölgesi olması dolayısı ile ısı farkının 15-20 dereceye varması. Arılarımızın Nisan ayındaki bu ilkim değişkenliğinden dolayı yavru çürüklüğü söz konusu. Bu kovanlarda ısı kaybı olmadığından yavru çürüklüğü hastalığına imkân verilmediği için bu kovanları tercih ediyoruz” dedi.