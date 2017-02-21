Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu İl Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından arı yetiştiricilerine eğitim faaliyetleri kapsamında konferans verildi. Düzenlenen konferansa Bolu Tarım İl Müdür Yardımcısı, Bolu Tarım İl Müdür yardımcısı, Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Konferansta sunum yapan Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Paratoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Aladağ arıcı yetiştiricilerine arıcılıkla ilgili önemli konuşmalarda bulundu. Bal arılarında ilaç kullanımına değinen Prof. Dr. Levent Aladağ; “Bal arılarında bakteriler hastalıklara ( Amerikan - Avrupa yavru çürüklüğü dahil ) karşı ilaç kullanımı bildiğiniz gibi Avrupa Birliğinde ve ülkemiz yasalarına göre yasaklanmıştır. Arılarda hastalık ve zararlılara karşı kullanılan en önemli ilaçlar Varrao ilaçlarıdır. İlaçlar tam dozunda ve civar aralıklarla birlikte eş zamanlı olarak kullanılması gerekir. Arılarda ilaç kullanımı çok önemlidir. Arılarda ne yüksek toz ilaç kullanılmalı nede eksik ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamada tozunu iyi ayarlamak çok önemli. Zamanında ilaç değiştirmememe arılara zarar verebilir. Ruhsatsız diğer ilaçlardan yeni ilaç hazırlanmaması gerekir. Çünkü her ilacın kullanımı farklıdır. İlaçlamada en önemli olan zamandır. Zamanda ilaçlama yapmak çok önemlidir. Kovan içi ilaçlamada yanlış uygulama yapılmamasına dikkat edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Aladağ sunum sırasında anlattıklarına Avrupa’dan örnekler göstererek anlatımını tamamladı.