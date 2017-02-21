banner128

banner101

21 Şubat 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Arıcılara seminer verildi

    Bolu İl Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından arı yetiştiricilerine eğitim faaliyetleri kapsamında konferans verildi. Konferansta sunum yapan Prof. Dr. Levent Aydın katılımcılara arı yetiştiriciliğindeki önemli noktaları anlattı.

    21 Şubat 2017 Salı 12:38
    Bu haber 54 kez okundu
    Arıcılara seminer verildi
    Foto galeriye git

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Bolu İl Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından arı yetiştiricilerine eğitim faaliyetleri kapsamında konferans verildi. Düzenlenen konferansa Bolu Tarım İl Müdür Yardımcısı, Bolu Tarım İl Müdür yardımcısı, Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

    Konferansta sunum yapan Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Paratoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Aladağ arıcı yetiştiricilerine arıcılıkla ilgili önemli konuşmalarda bulundu. Bal arılarında ilaç kullanımına değinen Prof. Dr. Levent Aladağ; “Bal arılarında bakteriler hastalıklara ( Amerikan - Avrupa yavru çürüklüğü dahil ) karşı ilaç kullanımı bildiğiniz gibi Avrupa Birliğinde ve ülkemiz yasalarına göre yasaklanmıştır. Arılarda hastalık ve zararlılara karşı kullanılan en önemli ilaçlar Varrao ilaçlarıdır. İlaçlar tam dozunda ve civar aralıklarla birlikte eş zamanlı olarak kullanılması gerekir. Arılarda ilaç kullanımı çok önemlidir. Arılarda ne yüksek toz ilaç kullanılmalı nede eksik ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamada tozunu iyi ayarlamak çok önemli. Zamanında ilaç değiştirmememe arılara zarar verebilir. Ruhsatsız diğer ilaçlardan yeni ilaç hazırlanmaması gerekir. Çünkü her ilacın kullanımı farklıdır. İlaçlamada en önemli olan zamandır. Zamanda ilaçlama yapmak çok önemlidir. Kovan içi ilaçlamada yanlış uygulama yapılmamasına dikkat edilmesi gerekir”  ifadelerini kullandı. Aladağ sunum sırasında anlattıklarına Avrupa’dan örnekler göstererek anlatımını tamamladı. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Arı, Yetiştiricileri, Birliği

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜVENSİZLİK
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Cemre Düerken“PROF.DR.N. GENÇ”Bolu’da.
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ EVET-HAYIR YARIŞINDA ENSAR VAKFI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Ercoşkun!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sonsuzluğun Keşfi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129