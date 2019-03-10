Haber: Gönül Olutürk

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 21 gün kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen Bolu İli Arı Yetiştiriciler Birliği'nin toplantısına katıldı. 31 Mart'ta göreve gelmesiyle birlikte belediye olarak arıcılıkla ilgili her türlü desteği vereceklerini belirten Özcan, "Arıcılıkla ilgili, üretimle ilgili biz belediye olarak sizlere eğitim ve ekipman konusunda şimdikinden daha çok destek vereceğiz. Ürünlerin pazarlanması noktasında belediye olarak bizlerde inisiyatif alacağız. Bununla ilgili somut bir projemiz de var. Bolu batı gişelerinin çıkışında, Hilton otelinin 150 metre altında belediyemize ait 6 buçuk dönümlük alanda organik ve yöresel köy ürünleri pazarı oluşturacağız. Arıcılarımızın eğitimi sadece Bolu'da verilemez. Bu noktada Türkiye'deki eğitimlere arıcılarımızın toplu halde katılabilmesi için bu görev bize verilirse belediye olarak gerekli desteği vereceğiz" dedi.