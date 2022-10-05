Arıcılık Okulu miniklere hayvanları sevdirdi

Haber: Süleyman Kurt

Hayvan hakları bildirgesi çerçevesinde hayvanlarında birer canlı olduğunu ve onlarında bizler gibi saygı görme hakları olduğu konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Arıcılık Okulu kurucularından Dr. Adem TURAN ve Veteriner Hekim Mustafa TUNCER’in gerçekleştirdiği sunumda; sahipsiz hayvanlara nasıl yaklaşılacağı, bakımı, beslenmesinin nasıl gerçekleştirileceği, soyu tehlikede olan hayvanlar konusunda neler yapılabileceği konularına değinildi. İnsanların arzu ettiği gibi hayvanların da sağlıklı bir şekilde güvenli ve temiz bir çevrede hayatlarına devam etmeleri gerektiğine vurgu yapıldı. Bu konuda çocuklara ve gençlere ulaşmanın elzem olduğunu, böyle çalışmaların uzun zamandır gerçekleştirildiği belirtti. 4 Ekim tarihini 1936 yılında toplanan derneklerin “Dünya Hayvanları Koruma Günü” ilan etmeleriyle beraber ülkemizde de aynı tarihten bu yana Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlanmaktadır. Dr. Turan, “İnsan, hayvan ve çevre sağlığının korunmasındaki anahtar yaklaşım, insan davranışlarının bu manada olumlu sonuçlar doğuracak şekilde değiştirilmesi ile mümkün olacak ve bu doğrultuda, Arıcılık Okulu olarak çocuk ve gençler ile daha çok bir araya gelmeye gayret gösterdik” dedi.