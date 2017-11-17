Haber: Semih BAYKAL

Ziraat Odası Başkanı tarafından “hayallerimizin ve projelerimizin arasında böyle güzel bir hizmetin olduğunu herkes biliyordu. Ancak Bitlis’de değil Bolu’da bu fikrin meyve verdiğini gördük. Buradan örnek alarak aynı projeyi ilçemiz Hizan’da da gerçekleştirmek istiyoruz.” dedi.

Bolu’da faaliyete geçen “Arıcılık Okulu”nun etkin çalışmalarından memnunluk duyan Ziraat Odası Başkanı ve ekibi, okulun sadece Bolu iline değil, diğer illere de örnek olduğunu ve Bitlis’den Bolu’ya 1250 km yol kat ederek yerinde görmeye geldiklerini ekledi.

İl Müdürü Fahri TETİK, “bu amaçlar doğrultusunda; aile işletmeciliği şeklinde arıcılık ile uğraşan arıcılarımız ve arıcılık ile uğraşmak isteyen vatandaşlarımız yerinde uygulamalı bir şekilde arıcılığı öğrenmektedirler. Yaşanabilir bir şehir olan Bolu’da doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda farkındalıklarının arttırılmasıyla beraber aile bütçelerine katkı sağlarken katma değeri yüksek ürünler üreterek ekonomiye de katkı sağlamaları hedeflenmiştir” dedi.

“2016 yılı itibari ile 17.671 olan kovan sayımız 1.359 adet artış ile 19.030 kovana ulaşmıştır. Gecen seneye kıyasla arıcılık faaliyetlerine 31 arıcı daha eklenerek 282 kişiye yükselmiştir. Bu çalışmalar Arıcılık Okulu’nda yılda 100 arıcıya uygulamalı eğitim verilmesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Destekleriyle sağlanmıştır” diyerek sözlerine son verdi.