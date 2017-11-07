Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce belediyenin nikah salonunda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar ile eski AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmada, sanık avukatları ve sanıkların talepleri alındı. Haklarında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla hazırlanan bilirkişi raporlarında çelişkiler olduğunu ileri süren sanıklar, yapılan bazı tespitlerde hatalar olduğunu savundu.Bilirkişi raporunda saniyede 5-10 hatta 261 defa "ByLock"a girdiklerinin tespit edildiğini ve bunun mümkün olmadığını öne süren sanıklar, bu nedenle bilirkişi raporunu ve bilirkişiyi kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların "ByLock" dökümlerinde yer alan saniyede birden fazla girişlerin mümkün olup olmadığının bilirkişiye sorulmasını, "ByLock" ile aynı IP adresini kullanıp kullanmadığının belirlenmesini talep etti. Tutuklu sanıklardan Arif Duran'ın yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti, bilirkişiden istenen bilgilerin gelmesi için davayı erteledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 72 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Mehmet Yazıcı ve Kenan Gümüştekin'in, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan on beşer yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede ayrıca 8'i firari, 75 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yedişer yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.