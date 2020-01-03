Arif Morkaya Boluspor’da

Haber: Volkan Yılmaz

Ligin ilk yarısında çok kötü bir sezon geçiren Boluspor, ikinci yarı için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak Delarge ve Halilovic’i kadrosuna katan kırmızı beyazlılar orta sahaya yerli takviye yaptı. Sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük’te forma giyen Arif Morkaya ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük formasıyla 13 karşılaşmada forma giyip, 1000 dakika sahada kalma başarısı gösterdi.

Arif Morkaya kimdir?

30 Mayıs 1989, Eminönü doğumlu olan Arif Morkaya orta saha mevkiinde oynamaktadır. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Morkaya, İstanbulspor'da profesyonel olmuştur. Son olarak Fatih Karagümrük takımında formaya giyen Arif Morkaya, TFF 1. Lig'de 157 maçta görev yapmıştır. Sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük formasıyla 12 karşılaşmada görev yapmıştır.