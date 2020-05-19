“Arılar için temiz su havuzları oluşturabiliriz”

Haber: N. Halid Altundal

20 Mayıs'ta kutlanacak olan Dünya Arı Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Bolu Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası arıların önemine değindi. Konuyla ilgili Veteriner Hekimler Odasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Arı varsa, hayat vardır’ diyoruz. Yaşamın devamlılığı için kelebek, uğur böceği gibi tozlayıcıların arasında bulunan bal arılarının, insanlık ve dünyamız için taşıdıkları önemin hatırlanması ve bu konuda kamuoyunda bir farkındalık oluşturulması amacıyla 20 Mayıs; Birleşmiş Milletler tarafından ‘Dünya Arı Günü’ olarak ilan edilmiştir. 20 Aralık 2017 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletlerce kabul edilen Dünya Arı Günü, dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.”

“BAL ARISI BÜYÜK BİR GEN KAYNAĞI NİTELİĞİNDEDİR”

Ülkemizin, dünya genelinde yetişen yaklaşık 16 bin tür bitkinin 8 binine ev sahipliği yapmakta olduğunu belirten Veteriner Hekimler Odası açıklamasında ayrıca, Bu geniş florasıyla ülkemiz, beraber bal arısı gen çeşitliliğiyle de büyük bir gen kaynağı niteliğindedir. Bununla beraber, Tarım ve Orman Bakanlığımız, ülkemizde arıcılıkla ilgili faaliyetlerin güçlendirilmesi ve arıcıların arıcılıkla ilgili bilinçlendirilmesi ve ayrıca, bal kalitesini muhafaza ederek bal üretimini artırmak ve modernize etmek amacıyla teşvik ve hibeler yoluyla arıcılık sektörünü de desteklemektedir. Bu farkındalık başta çevre ile her zaman iç içe olan veteriner hekimleri odaları nezdinde olmak üzere ülkemiz genelinde, diğer kamu kurum ve kuruluşları, konuyla ilgili birlikler, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin katkılarıyla her fırsatta gündeme gelmektedir” denildi.

“ARILARIN İLGİLİSİNİ ÇEKEBİLECEK ÜRÜNLER EKMELİYİZ”

“Peki, bizler daha fazla neler yapabiliriz?” diyerek Birleşmiş Milletler’in tavsiyelerinin paylaşıldığı açıklamada son olarak ise şunlar belirtildi: “Kişisel girişimlerimiz ile; yerel bitkileri farklı zamanlarda çiçeklenmesi için yılın farklı zamanlarında ekebiliriz. Market zincirlerinden ziyade yerel üreticilerimizden bal satın alarak, onlara destek olabiliriz. ‘İyi Tarım Uygulaması’ yapan üreticilerden alışveriş yapabiliriz. Bahçemizde pestitis, fungisit, herbisit gibi tarım ilaçları kullanmayabiliriz. Arıcıların modern kovan alımlarına destekçi olabiliriz. Arılar için temiz su havuzları oluşturabiliriz. Sürdürülebilir orman ya da bal ormanı çalışmalarını destekleyebiliriz. Bu bilgileri kendi sosyal çevremizde paylaşarak, farkındalığı arttırabiliriz. Unutmayalım; arı varsa, hayat vardır. Arıcılar ve çiftçiler olarak, Mücadele yöntemlerimizde pestitis kullanımına azaltmalıyız ya da yöntemimizi değiştirmeliyiz. Tek tip ürün yetiştirmektense, birden fazla ürün yetiştirmeliyiz. Arıların ilgilisini çekebilecek ürünler ekmeliyiz.”