Haber: Esra Öztürk

TEMA Vakfı, Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı “Arılar Varsa Yarınlar Var” projesini hayata geçiriyor. Proje ile arıların, ekosistemin çeşitliliğine ve yaşamın sürdürülebilirliğine katkıları konusunda kamuoyunda farkındalık yaratılması hedefleniyor. Proje kapsamında aralarında ilimiz Bolu’nun da olduğu 30 ildeki ilkokullarda eğitim programı uygulanacak. Eğitimlerde, çocuklara dünyadaki bitkilerin yüzde 80'inin polenini doğaya dağıtarak, yaşamın çeşitliliğinde büyük bir görev üstlenen arıların yarınlarımız için önemi anlatılacak. İlimizde proje kapsamında ayrıca 26 Mayıs’ta bir bisiklet turu düzenlenerek arıların yaşamın devamındaki önemine dikkat çekilecek.

Ayrıca isteyen herkes proje kapsamında hazırlanan arilarvarsa.org internet sitesini ziyaret ederek arılarla ilgili merak ettikleri bilgilere ulaşabilecek. Üç yıl sürmesi planlanan proje kapsamında toplam 70 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Arıların yaşamın devamlılığı için önemine değinen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç proje ile ilgili olarak, “TEMA Vakfı olarak 27 yıldır yaşanabilir bir dünya için başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışıyoruz. Bu kapsamda arıları korumak ve onların yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için bu anlamlı projeyi başlatıyoruz. Doğanın sunduğu büyüleyici biyolojik çeşitliliğin ve sürekliliğin mimarlarından biri olan arılar, 100 milyon yıldır varlığını sürdürüyor. Ömürleri boyunca bir çay kaşığının ucu kadar bal üretmek uğruna 30 bin çiçek gezip, 240 km uçan arılar; kutuplar dışında Dünya’nın her yerinde yüz binlerce polen taşıyarak bitkilerin üremesini ve doğanın sürekliliğini sağlıyor. Gıdalarımızın en az üçte biri, arıların tozlaşma işlemi sayesinde elde ediliyor. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların %80’i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalıyor” dedi.