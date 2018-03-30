Lodosun etkisiyle Kuzey Afrika topraklarından Türkiye’ye gelen toz, yapan çamurlu yağmurla birlikte etkisini hissettirmişti. Yağan çamur sonrası bal üretiminin yapıldığı birçok ilde toplu arı ölümleri olduğu gözlendi. Farklı şehirlerdeki bal üreticileri, birbirleriyle yaptığı görüşmeler sonucu benzer olayların yaşandığını öğrendi. Kovan önlerinde çok sayıda arının ölüleriyle karşılaşan bal üreticileri şaşkınlık yaşarken ilimizde de arı ölümlerinin gerçekleştiği ve sezonsal bazda bir arı ölümü artışının söz konusu olduğu öğrenildi. Ancak arı ölümlerinin zaman zaman olduğu, bunun sebebinin çamurlu yağmur olup olmadığına ilişkin net bir bilgi olmadığı da haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında. Arı ölümlerinin yüzde 90’nının arazi ilaçlamalarından kaynaklanabileceği ifade edilirken, çamur yağışının ölümler üzerindeki etkisine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilimsel veri olmadığı açıklandı.