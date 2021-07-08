Arılarını kaçmadan yakaladı



Haber: Ceylan Beykoz

İlçeye bağlı Ormanpınar köyünde arıcılık yapan Fazlı Karaağaçlı ile oğlu İsmail Karaağaçlı'nın kovanında bulunan arılar oğul yapmak için kovandan uzaklaştı. Evlerinin giriş kapısının üzerine oğul yapan arıları baba ve oğul, içerisinde bal peteği bulunan kovanın içerisinde topladı. Bu sayede oğul yapan arılar kovanlardan uzaklaşmadan yakalandı.

İsmail Karaağaçlı, bu yıl içerisinde çok sayıda arının oğul yaptığını ve kovanlardan uzaklaştığını, arıları takip ederek yakaladıklarını söyledi.