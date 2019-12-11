Arka arkaya 2 deprem

Haber: Ceylan Beykoz

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilimiz Merkez ilçesi Kızılağıl köyü yine sallandı. Saat 22.38'de yerin 7.9 kilometre altında meydana gelen 2.7 şiddetindeki depremden 6 dakika sonra yerin 6.8 kilometre altında 2.3 şiddetin bir deprem daha meydana geldi. Üst üste yaşanan depremler dolayısıyla halkta panik havası oluşurken, herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. En son 7 Aralık'ta merkez üssü yine Kızılağıl olan şiddetli depremler vatandaşları sokağa dökmüştü.