Arkadaş kurbanı oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl TEM otoyolunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sçularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin TEM otoyolunda yaptıkları uygulama esnasında, yolcu otobüsünün bagajında bulunan mavi bir valizin içerisindeki ayakkabının içerisinde bulunan uyuşturucu madde ile yakalanan ve ardından tutuklanarak cezaevine konulan 35 yaşındaki M.K. Suçsuz olduğunu ve üzerine iftira atıldığını söyledi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan M.K., savunmasında şunları söyledi; “Uyuşturucu madde ticareti yaptığım doğru değildir. Çocukluk arkadaşım olan D.K., olay günü bana bir kutu içerinde ayakkabı verdi ve bunu Samsun’da kendisinin veya ağabeyinin alacağını söyledi. Ayakkabının içerisinde de cinsel uyarıcı madde olduğunu, yakalanmam halinde hiçbir şey olmayacağını belirtti. Bende kendisine inandım. Çünkü çocuklum arkadaşımdı. Polisler otobüsü durduğunda kutu içerisindeki ayakkabıyı bile ben kendim teslim ettim. Eğer uyuşturucu madde olduğunu bilseydim, o ayakkabıyı almazdım. Ailemden uzak kaldım. Mağdur olan benim” demesine rağmen mahkeme heyeti, M.K.’nin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın da 11 Kasım 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi