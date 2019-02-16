Arkadaş kurbanı oldu

Haber: Kasım ŞAHİN

Ağır Ceza Mahkemesinde, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan yargılanan Hüseyin Uğur Çetintürk’ün yargılanmasına devam edildi. Cep telefonuyla dolandırılan Yıldırım Doğanay’ın şikayetçi olduğu duruşmada, sanık Çetintürk’ün tanığı olarak Çağla Kirazcı dinlendi. Kirazcı’nın aynı suçtan Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık olduğu ortaya çıktı.

Kirazcı, haksız yere sanık durumuna düştüğünü ve arkadaş kurbanı olduğunu belirterek; “Eskişehir’de Üniversitede okurken 5-6 kişilik arkadaşlık grubumuz vardı. Bir gün Ufuk isimli arkadaş yanıma gelerek, kredi kartına ihtiyacı olduğunu, kendisine para geleceğini söyledi. Bende kendisine güvenerek hem kredi kartımı hem de banka para kartımı verdim. Aklıma hiç kötü bir şey gelmedi. Ufuk isimli arkadaştan şüpheleniyorum. Ufuk diğer arkadaşlarımın da kartlarını almış ve kullanmış. Tanık olacakken şimdi sanık durumuna düştüm. Bir ay önce evlilik yaptım ve bu sanıklıktan dolayı zor duruma düştüm” dedi.